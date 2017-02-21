Савченко отказалась от депутатской неприкосновенности
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, осужденная в России за пособничество в убийстве журналистов в Донбассе, заявила об отказе от депутатской неприкосновенности.
По ее словам, пришло время политикам выполнять свои обещания без третьего Майдана.
Савченко заявила, что она отказывается от депутатской неприкосновенности и призвала всех народных депутатов Украины, президента Украины и украинских судей последовать ее примеру.
Кроме того, она опубликовала на своей странице в Facebook фото заявления, в котором просит лишить ее депутатской неприкосновенности, чтобы пользоваться равными правами со всеми гражданами.
Ранее Савченко назвала президента Украины Петра Порошенко «врагом народа», а также назвала киевские власти преступными. В декабре украинские политики раскритиковали Савченко за встречу с руководителями ДНР и ЛНР. После этого Надежду Савченко исключили из фракции «Батькивщина» и из делегации ПАСЕ, сообщает «РИА Новости».
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