Савченко опубликовала списки пленных и пропавших без вести в Донбассе украинцев

Несмотря на активное противодействие коллег, депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook списки украинских военнослужащих, которые взяты в плен в Донбассе или считаются пропавшими без вести.

«Украинская сторона подала запрос на 129 человек. Противоположная сторона подтверждает 42 человека. Украина по-прежнему разыскивает 494 без вести пропавших человек. Они пропорциональны обмену на заключенных в Украине по спискам, которые запрашивают представители территорий Донецкой и Луганской областей Украины. От ДНР в списках таких людей 524, а от ЛНР — 377 человек. Часть людей из этих списков украинская сторона также подтверждает, примерно 256», — цитирует RT запись, сделанную Савченко.

Как отметила депутат, при таком раскладе первый этап обмена должен состояться по формуле 42 на 256.

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