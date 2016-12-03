Савченко в очередной раз раскритиковала Россию

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что с Москвой дружить нельзя, а "амбиции" российского президента Владимира Путина не ограничатся восточной Украиной. По мнению бывшей летчицы, если Запад не остановит Путина, Россия дойдет до Британии.

Савченко заявила, что она хочет быть не главой государства, а пилотом истребителя, пишет РИА Новости.

Высказывания Савченко часто вызывают большой резонанс и на Украине, и за пределами страны. Ранее депутат называла Россию врагом и выступила с призывом "сражаться с ней" и предлагала посылать "пушечное мясо", чтобы "отбить Крым".