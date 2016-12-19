Савченко обвинила президента Украины Порошенко в подготовке ее убийства

Ближайшее окружение президента Украины Петра Порошенко уже несколько недель готовит покушение на жизнь депутата Верховной рады Надежды Савченко. Об этом сама Савченко рассказала в интервью телеканалу NewsOne.

- Администрация президента уже получила приказ сделать все, чтобы меня уничтожить, арестовать, а если не получится, то повесить на меня все, что они хотят. Ну, или просто уничтожить физически, - цитирует Савченко «Российская газета».

По словам депутата, она ко всему готова и «знает числа и дни, когда это будет происходить», но при этом не назвала дату.

Савченко обвинила власти страны в том, что они ведут себя малодушно по отношению к ситуации в Донбассе.

- Почему они не хотят сказать, что у нас не АТО (антитеррористическая операция), а война?! Ведь это будет значить, что Россия враг, а не агрессор или противник. А с врагом нужно разрывать все отношения, в том числе и дипломатические, - заявила Савченко.

Бывшая военнослужащая, осужденная в РФ на пособничество убийству двух российских журналистов, но помилованная указом президента РФ, подчеркнула, что больше не намерена терпеть ложь и поэтому теперь будет говорить «все как есть».

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