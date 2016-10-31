Савченко обвинила Порошенко в слабости
Украинский депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что Петр Порошенко – слабый президент страны. По ее мнению, у нынешнего главы государства "нет стержня".
– Он слабый переговорщик, поэтому слабый президент — слабая Украина, – сказала Савченко. Она отметила, что Порошенко пытается удержать власть и одновременно с этим – угодить европейским партнерам. Депутат отметила, что на переговорах в "нормандском формате" президент Украины показал слабость собственных способностей к дипломатии, сообщает РИА "Новости".
Ранее сообщалось, что Савченко предложила Порошенко извиниться перед прежним президентом Украины Виктором Януковичем и уступить ему место главы государства.
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