Савченко обвинила Порошенко в слабости

Украинский депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что Петр Порошенко – слабый президент страны. По ее мнению, у нынешнего главы государства "нет стержня".

– Он слабый переговорщик, поэтому слабый президент — слабая Украина, – сказала Савченко. Она отметила, что Порошенко пытается удержать власть и одновременно с этим – угодить европейским партнерам. Депутат отметила, что на переговорах в "нормандском формате" президент Украины показал слабость собственных способностей к дипломатии, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что Савченко предложила Порошенко извиниться перед прежним президентом Украины Виктором Януковичем и уступить ему место главы государства.