Савченко обнародовала обновленные списки пленных военнослужащих и ополченцев

Депутат Верховной рады Надежда Савченко опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook обновленные списки пленных со стороны Киева и ополченцев ДНР и ЛНР.

Несмотря на активное противодействие Службы безопасности Украины, Савченко 10 января опубликовала списки лиц, которые подлежат обмену в рамках Минских соглашений. 17 января депутат скорректировала списки. По ее данным, всего освобождения дожидаются 525 человек в ДНР и 378 человек в ЛНР, - сообщает РИА «Новости».

В отдельные списки Савченко включила фамилии 103 россиян, якобы попавших в украинские тюрьмы в период с 2014 по 2016 год. Киев запрашивает к обмену 137 человек, - отмечает Савченко.