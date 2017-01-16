Савченко обнародовала обновленные списки пленных военнослужащих и ополченцев
Депутат Верховной рады Надежда Савченко опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook обновленные списки пленных со стороны Киева и ополченцев ДНР и ЛНР.
Несмотря на активное противодействие Службы безопасности Украины, Савченко 10 января опубликовала списки лиц, которые подлежат обмену в рамках Минских соглашений. 17 января депутат скорректировала списки. По ее данным, всего освобождения дожидаются 525 человек в ДНР и 378 человек в ЛНР, - сообщает РИА «Новости».
В отдельные списки Савченко включила фамилии 103 россиян, якобы попавших в украинские тюрьмы в период с 2014 по 2016 год. Киев запрашивает к обмену 137 человек, - отмечает Савченко.
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии