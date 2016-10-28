Савченко назвала «возвращением из ада» свой приезд на Украину из Москвы

Прилетев на Украину после визита в Москву, депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина» Надежда Савченко заявила, что снова «вернулась из ада».

По словам осужденной в РФ за пособничество убийству двух российских журналистов, но помилованной указом президента РФ Савченко, главной целью ее поездки стала возможность пообщаться с украинскими националистами Николаем Карпюком и Станиславом Клыхом, осужденными за убийства российских солдат во время боевых действий в Чечне в 90-х годах.

«Я вернулась из ада живой, еще раз. Важнейшим событием моей поездки для меня стала встреча и беседа в суде с Николаем Карпюком и Станиславом Клихом, хоть и по видеосвязи», - цитирует сайт «Комсомольской правды» запись, сделанную бывшей украинской военнослужащей в социальной сети Facebook.

Ранее сообщалось, что Савченко прилетела в Москву и побывала на заседании Верховного суда РФ, где приговоры, вынесенные Карпюку и Клыху были оставлены без изменений.

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