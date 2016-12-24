Савченко назвала украинскую власть преступной

Украинский депутат Надежда Савченко заявила, что существующая власть в государстве преступна. Она также сравнила администрацию Порошенко с предыдущими руководителями страны.

Савченко также задалась вопросом о том, что бы было с Украиной, если бы народ продолжил бы терпеть президента Виктора Януковича. Она спросила, нужно и терпеть преступную власть сейчас.

– Сейчас усиливают власть нынешнего президента. Но если народ чувствует на себе, что нынешняя власть не менее преступна, чем предыдущая, то стоит ли усиливать такого президента? – заявила политик. По ее словам "народ прав", а власть, которую он передает своим делегатам, оказываются недостойными, сообщает РИА "Новости".