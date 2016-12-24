Савченко назвала украинскую власть преступной
Украинский депутат Надежда Савченко заявила, что существующая власть в государстве преступна. Она также сравнила администрацию Порошенко с предыдущими руководителями страны.
Савченко также задалась вопросом о том, что бы было с Украиной, если бы народ продолжил бы терпеть президента Виктора Януковича. Она спросила, нужно и терпеть преступную власть сейчас.
– Сейчас усиливают власть нынешнего президента. Но если народ чувствует на себе, что нынешняя власть не менее преступна, чем предыдущая, то стоит ли усиливать такого президента? – заявила политик. По ее словам "народ прав", а власть, которую он передает своим делегатам, оказываются недостойными, сообщает РИА "Новости".
Следующая новость Марин Ле Пен заняла 37 место в рейтинге популярных личностей Франции
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии