Савченко назвала Тимошенко восковой куклой

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, осужденная за убийство российских журналистов в Донбассе, но помилованная президентом РФ, увидела в лидере фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко холодную восковую куклу.

«Внешне она холодная, как восковая кукла. Я думала - это кажется только с экрана телевизора. Но нет — и в жизни, рядом кажется то же самое. В то же время понятно, что за этим «воском» кроется что-то другое», — заявила Савченко.

Она также отметила, что с Тимошенко лучше быть осторожной, уточнив, что общается с ней в Раде, «если это необходимо», сообщает RT со ссылкой на издание «Гордон».

«Я просто ей не верю», - резюмировала Савченко, пояснив, что за 25 лет, на протяжении которых Тимошенко находится в политике, доверия к ней не было.

«Не думаю, что для Украины она может сделать что-нибудь хорошее», — отметила Савченко.

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