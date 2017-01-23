Савченко назвала действующую в стране власть врагом Украины «номер два»

Нынешние власти Украины можно назвать врагом страны номер два. Такое заявление сделала депутат Верховной рады Надежда Савченко, комментируя свои встречи с главами ДНР и ЛНР в Минске.

- Мне очень хочется донести людям какую-то истину через эмоции, чтобы они начали чувствовать сердцем, думать головой, а не просто таили злобу в сердце, отключили мозг и слушали пропаганду нашей власти, которая, в принципе, является нашим врагом номер два, — цитирует Савченко РИА «Новости» со ссылкой на интернет-издание fraza.ua.

По словам украинского депутата, она считает главной своей задачей - донести правду о ситуации в Донбассе.

При этом врагом номер один Савченко по-прежнему считает Россию.