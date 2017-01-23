Савченко назвала действующую в стране власть врагом Украины «номер два»
Нынешние власти Украины можно назвать врагом страны номер два. Такое заявление сделала депутат Верховной рады Надежда Савченко, комментируя свои встречи с главами ДНР и ЛНР в Минске.
- Мне очень хочется донести людям какую-то истину через эмоции, чтобы они начали чувствовать сердцем, думать головой, а не просто таили злобу в сердце, отключили мозг и слушали пропаганду нашей власти, которая, в принципе, является нашим врагом номер два, — цитирует Савченко РИА «Новости» со ссылкой на интернет-издание fraza.ua.
По словам украинского депутата, она считает главной своей задачей - донести правду о ситуации в Донбассе.
При этом врагом номер один Савченко по-прежнему считает Россию.
Следующая новость «Седьмой Айфон» подешевел в России до 40 тысяч рублей
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии