Савченко назвала депутатов Верховной рады баранами
Депутат украинского парламента надежда Савченко назвала своих коллег баранами и раскритиковала их за попытки внести правки в ее законопроект о заключенных.
«Вы не защищаете и вы не разбираетесь справедливо. Вы политически спекулируете и доказываете еще раз всем людям, что вы бараны. Только один баран «круторогее» другого», - цитирует Савченко телеканал «112 Украина».
В своем проекте Савченко предложила засчитывать срок предварительного заключения в срок тюремного, приравняв один его день к двум дням в тюрьме. Парламентарии, в свою очередь, высказались за то, чтобы действие закона не распространялось на рецидивистов. Савченко утверждает, что именно эту категорию граждан следствию легче всего обвинить во всевозможных преступлениях.
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