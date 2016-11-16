Савченко назвала депутатов Верховной рады баранами

Депутат украинского парламента надежда Савченко назвала своих коллег баранами и раскритиковала их за попытки внести правки в ее законопроект о заключенных.

«Вы не защищаете и вы не разбираетесь справедливо. Вы политически спекулируете и доказываете еще раз всем людям, что вы бараны. Только один баран «круторогее» другого», - цитирует Савченко телеканал «112 Украина».

В своем проекте Савченко предложила засчитывать срок предварительного заключения в срок тюремного, приравняв один его день к двум дням в тюрьме. Парламентарии, в свою очередь, высказались за то, чтобы действие закона не распространялось на рецидивистов. Савченко утверждает, что именно эту категорию граждан следствию легче всего обвинить во всевозможных преступлениях.