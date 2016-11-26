Савченко намерена стать независимым политиком
Депутат Верховной рады Украины от партии «Батькивщина» Надежда Савченко, осужденная в России на 22 года тюрьмы за пособничество в убийстве российских журналистов в Донбассе, планирует вести самостоятельную политическую карьеру.
- Я становлюсь независимым политиком и предлагаю создать фонд, чтобы люди видели на что тратятся их деньги, - заявила депутат в эфире программы «Шустер Live».
По ее словам, она также намерена создать свою политическую партию, которая сможе реализовать те ценности, за которые выходил Майдан.
Вместе с тем Савченко не собирается покидать состав фракции «Батькивщина» в Верховной раде, сообщает «РИА Новости».
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