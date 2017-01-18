Савченко исключили из комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Рады

На заседании комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны принято решение о выводе из состава комитета депутата Надежды Савченко за разглашение ею списка пленных, находящихся на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

По словам Савченко, она не признает обвинений в государственной измене и все равно будет приходить на заседания комитета, даже не являясь ее членом, - сообщает ТАСС.

Ранее Савченко опубликовала список пленных, на освобождение которых рассчитывает Киев. Большинство украинских политиков выступили с жесткой критикой действий Савченко, а в Службе безопасности заявили, что депутат нарушила законодательство, обнародовав личные данные пленных без согласия их родственников.

Позже Савченко заявила, что властям Украины следует заняться урегулированием ситуации в Донбассе, «на время» забыв о притязаниях на Крым. Это ее высказывание на предмет государственной измены также рассматривает Служба безопасности Украины.