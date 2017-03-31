Савченко допустила возможность участия в президентских выборах
Депутат Верховной рады Надежда Савченко может решится на участие в президентских выборах на Украине.
«Здесь важно найти баланс, так как вокруг одни опасности… Нужно думать! Если я пойму, что людям это нужно, тогда выберу этот путь», - цитирует РИА «Новости» ее заявление эстонским СМИ. Савченко также добавила, что это самый частый вопрос, который ей задают в последнее время.
Она отметила, что нынешние украинские власти допустили множество ошибок в том, что касается конфликта на Донбассе. Для их исправления необходимо переизбрать политическую элиту, считает Савченко.
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