Савченко допросили в СБУ после поездки в ДНР
Депутат Верховной Рады Надежда Савченко была допрошена Службой безопасности Украины после поездки в Донецкую народную республику (ДНР).
Парламентарий давала показания в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении лидеров ДНР и ЛНР по статье «Терроризм».
В СБУ отметили, что поездка Савченко наделала «много шума», поскольку депутат не уполномочена вести какие-либо переговоры от лица украинских властей, сообщает агентство Ura.ru.
Следующая новость Автошколы предлагают выдавать водителям-новичкам временные права
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии