Савченко допросили в СБУ после поездки в ДНР

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко была допрошена Службой безопасности Украины после поездки в Донецкую народную республику (ДНР).

Парламентарий давала показания в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении лидеров ДНР и ЛНР по статье «Терроризм».

В СБУ отметили, что поездка Савченко наделала «много шума», поскольку депутат не уполномочена вести какие-либо переговоры от лица украинских властей, сообщает агентство Ura.ru.