Саундтрек к фильму «Лето» Ромы Зверя получил приз в Каннах
Музыканты Роман Билык (Рома Зверь) и Герман Осипов получили награду за лучший саундтрек Каннского кинофестиваля.
Они представляли фильм «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова в качестве музыкальных продюсеров. Кинокартина рассказывает о жизни лидера группы «Кино» Викторе Цое.
Роман Билык исполнил в фильме роль Майка Науменко. Главную роль в картине сыграл корейский актер Тео Ю, передают «Известия».
Ранее МИД РФ написал ответ организаторам Каннского кинофестиваля о невозможности участия в нем режиссера Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 133 млн рублей и находится под домашним арестом.
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