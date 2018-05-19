Саундтрек к фильму «Лето» Ромы Зверя получил приз в Каннах

Музыканты Роман Билык (Рома Зверь) и Герман Осипов получили награду за лучший саундтрек Каннского кинофестиваля.

Они представляли фильм «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова в качестве музыкальных продюсеров. Кинокартина рассказывает о жизни лидера группы «Кино» Викторе Цое.

Роман Билык исполнил в фильме роль Майка Науменко. Главную роль в картине сыграл корейский актер Тео Ю, передают «Известия».

Ранее МИД РФ написал ответ организаторам Каннского кинофестиваля о невозможности участия в нем режиссера Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 133 млн рублей и находится под домашним арестом.