В Саудовской Аравии впервые в истории казнили члена королевской семьи
Саудовский принц Турки бен Сауд Аль Кебир, обвиненный в убийстве друга в Эр-Рияде, казнен по приговору суда.
Смертный приговор в отношении принца утвердили Верховный и Апелляционные суды Саудовской Аравии, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спутниковый телеканал «Аль-Арабия».
Преступление было совершено три года назад. Во время потасовки в палаточном городке принц открыл стрельбу, в результате которой застрелил своего друга Адиля аль-Мхемида и ранил еще одного человека.
Турки бен Сауд Аль Кебир стал первым в истории Саудовской Аравии членом королевской семьи, казненным за совершение преступления.
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