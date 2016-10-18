В Саудовской Аравии впервые в истории казнили члена королевской семьи

Саудовский принц Турки бен Сауд Аль Кебир, обвиненный в убийстве друга в Эр-Рияде, казнен по приговору суда.

Смертный приговор в отношении принца утвердили Верховный и Апелляционные суды Саудовской Аравии, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спутниковый телеканал «Аль-Арабия».

Преступление было совершено три года назад. Во время потасовки в палаточном городке принц открыл стрельбу, в результате которой застрелил своего друга Адиля аль-Мхемида и ранил еще одного человека.

Турки бен Сауд Аль Кебир стал первым в истории Саудовской Аравии членом королевской семьи, казненным за совершение преступления.