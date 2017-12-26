В Саудовской Аравии казнили виновника смертельного ДТП

В Саудовской Аравии вынесен и приведен в исполнение смертельный приговор мужчине, по вине которого в дорожной аварии погибли люди.

Инцидент произошел еще в 2013 году в Эр-Рияде. По данным портала eremnews.com, 45-летний Мухаммеду аль-Кахтани, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, врезался на скорости 200 километров в час в другую машину. В ней находилась семья из семи человек. Шестеро из них погибли.

Виновника ДТП по приговору суда лишили головы, отрубив ее мечом.

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