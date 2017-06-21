Саудовский король сделал рокировку наследников
Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд внезапно принял решение о смене наследного принца.
Король принял решение оставить титул своему 31-летнему сыну Мухаммеду бен Салману, вместо ранее объявленного наследником племянника Мухаммеда бен Наифа.
Кроме того, экс-наследник уволен с поста руководителя МВД королевства. Эту должность также занял королевский сын.
В 2015 году король назвал своего племянника Муххамеда бен Наифа наследным принцем, а своего родного сына Мухаммеда бен Салмана оставил вторым кандидатом на саудовский престол, сообщает агентство Nation news.
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