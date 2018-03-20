Саудовским женщинам разрешили одеваться на свое усмотрение

Нормы шариата не предусматривают обязанность женщин носить исключительно традиционную одежду, полностью скрывающую тело и лицо.

Такое заявление сделал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман в интервью западным СМИ. Он пояснил, что законы шариата обязывают женщину одеваться достойно, проявляя уважение к окружающим. В связи с этим жительницы страны вправе сами принимать решения относительно традиционного одеяния, сообщает НСН со ссылкой на RT.

В последнее время саудовские женщины получили ряд значительных послаблений. В частности, им разрешено водить автомобиль и заниматься бизнесом.