В саудовских школах девочек допустят до уроков физкультуры
В государственных школах Саудовской Аравии с нового учебного года ученицы смогут посещать уроки физкультуры.
При этом администрации школ будут ориентироваться на закон шариата и вводить занятия поэтапно, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.
До настоящего времени в государственных школах заниматься физкультурой могли только мальчики. Частным школам разрешили допускать таким занятиям девочек несколько лет назад.
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