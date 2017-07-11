В саудовских школах девочек допустят до уроков физкультуры

В государственных школах Саудовской Аравии с нового учебного года ученицы смогут посещать уроки физкультуры.

При этом администрации школ будут ориентироваться на закон шариата и вводить занятия поэтапно, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

До настоящего времени в государственных школах заниматься физкультурой могли только мальчики. Частным школам разрешили допускать таким занятиям девочек несколько лет назад.