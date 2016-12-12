Саудовская Аравия требует созыва Генассамблеи ООН в связи с ситуацией в Сирии

После заседания правительства Саудовской Аравии, которое проводил король Салман бен Абдель-Азиз Аль Сауд, Эр-Рияд выступил с инициативой провести экстренную сессию Генеральной ассамблеи ООН.

«Совет министров Саудовской Аравии призвал к экстренному заседанию ООН для установления безопасности в Сирии», — цитирует РИА «Новости» сообщение саудовского телеканала Hadath.

Ранее, в начале декабря Саудовская Аравия вместе с Турцией и Катаром также выступала с призывом созвать экстренную сессию Генассамблеи ООН.

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