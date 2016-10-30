Саудовская Аравия сообщила о предотвращении двух терактов
Двое граждан Пакистана, а также граждане Сирии и Судана задержаны правоохранительными органами Саудовской Аравии по подозрению в подготовке террористических актов.
Задержанные планировали подорвать заминированный автомобиль возле стадиона во время футбольного матча между сборными Саудовской Аравии и ОАЭ в городе Джидда, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на АР.
Спецслужбы королевства также задержали четырех граждан Саудовской Аравии, готовивших нападения на полицейских. Предполагается, что они получали инструкции от одного из главарей ДАИШ (запрещенная в РФ организация) в Сирии.
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