Саудовская Аравия сообщила о предотвращении двух терактов

Двое граждан Пакистана, а также граждане Сирии и Судана задержаны правоохранительными органами Саудовской Аравии по подозрению в подготовке террористических актов.

Задержанные планировали подорвать заминированный автомобиль возле стадиона во время футбольного матча между сборными Саудовской Аравии и ОАЭ в городе Джидда, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на АР.

Спецслужбы королевства также задержали четырех граждан Саудовской Аравии, готовивших нападения на полицейских. Предполагается, что они получали инструкции от одного из главарей ДАИШ (запрещенная в РФ организация) в Сирии.