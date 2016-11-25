Саудовская Аравия отказалась от участия в саммите ОПЕК в Вене

Власти Саудовской Аравии отказались от участия в переговорах ОПЕК по введению ограничения на объемы добычи нефти, которые должны состояться 28 ноября в Вене.

Об этом Эр-Рияд уведомил организаторов саммита, - сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Ранее эксперты разделились в оценках перспектив заключения соглашения об ограничении объемов добычи нефти для стабилизации цен на топливо на мировом рынке. Однако против введения квот выступали Иран и Ирак, но не Саудовская Аравия.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия поддержит любое решение ОПЕК, направленное на улучшение ситуации на мировом рынке, однако выразил сомнение, что страны ОПЕК сумеют договориться между собой. В картеле до сих пор нет единства по этому вопросу, несмотря на усилия, предпринимаемые инициаторами заморозки объемов добычи.

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