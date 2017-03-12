Саудовская Аравия депортирует 5 миллионов мигрантов
Консультативная ассамблея Саудовской Аравии обсудит инициативу властей о депортации 5 миллионов нелегальных мигрантов.
Как сообщают РИА Новости со ссылкой на газету Al Hayat, власти королевства опасаются, что мигранты потребуют «натурализовать» их, предоставив саудовское гражданство.
В 2013 году нелегалов обязали покинуть страну. В стране проходили проверки с целью вычислить приезжих.
Тогда добровольно государство покинули 2400 нарушителей, а 900 тысяч человек пролонгировали просроченные визы.
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