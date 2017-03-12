Саудовская Аравия депортирует 5 миллионов мигрантов

Консультативная ассамблея Саудовской Аравии обсудит инициативу властей о депортации 5 миллионов нелегальных мигрантов.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на газету Al Hayat, власти королевства опасаются, что мигранты потребуют «натурализовать» их, предоставив саудовское гражданство.

В 2013 году нелегалов обязали покинуть страну. В стране проходили проверки с целью вычислить приезжих.

Тогда добровольно государство покинули 2400 нарушителей, а 900 тысяч человек пролонгировали просроченные визы.