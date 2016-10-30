«Сатирикон» сообщил об извинениях Мединского перед Райкиным

Министр культуры Владимир Мединский извинился перед художественным руководителем театра «Сатирикон» Константином Райкиным за оскорбительные выражения и тон своего заместителя Владимира Аристархова.

Встреча директора театра Анатолия Полянского с Мединским и заместителем министра культуры Александром Журавским состоялась еще 27 октября, Райкин не смог присутствовать на ней из-за участия в гастролях, тем не менее министр по телефону извинился перед художественным руководителем театра за «оскорбительные выражения и тон» первого замминистра культуры Аристархова, который тот позволил себе на заседании Общественной палаты 17 октября, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Сатирикона».

Стороны принесли друг другу взаимные извинения в «излишней эмоциональности» и договорились о «дальнейшем взаимоуважительном сотрудничестве».

Ранее сообщалось, что Райкин выступил на Всероссийском театральном форуме, где призвал коллег к цеховой солидарности во времена «агрессивных наездов на искусство».