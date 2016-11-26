Саргсян вновь возглавил правящую партию Армении

Армянский президент Серж Саргсян переизбран на пост главы правящей Республиканской партии.

Его кандидатура была выдвинута мэром Еревана и членом исполнительного органа РПА Тароном Маргаряном. Саргсяна поддержали свыше 1,7 тысячи делегатов, участвовавших в 16-м съезде партии, сообщает РИА «Новости».

Республиканская партия является в Армении правящей с 1999 года. Саргсян возглавил ее в 2007 году, сменив на этом посту Андраника Маркаряна. С 2008 года Саргсян является президентом Армении.