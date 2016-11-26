Саргсян вновь возглавил правящую партию Армении
Армянский президент Серж Саргсян переизбран на пост главы правящей Республиканской партии.
Его кандидатура была выдвинута мэром Еревана и членом исполнительного органа РПА Тароном Маргаряном. Саргсяна поддержали свыше 1,7 тысячи делегатов, участвовавших в 16-м съезде партии, сообщает РИА «Новости».
Республиканская партия является в Армении правящей с 1999 года. Саргсян возглавил ее в 2007 году, сменив на этом посту Андраника Маркаряна. С 2008 года Саргсян является президентом Армении.
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