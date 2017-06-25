В Саратовской области шестилетний ребенок застрелил младшую сестру

В Саратовской области начата проверка по факту гибели четырехлетней девочки от выстрела ружья. Предположительно, ее шестилетний брат нашел в доме оружие и в ходе игры выстрелил в сестру.

В пресс-службе Следственного комитета сообщили: «24 июня 2017 года в вечернее время в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела 4-летней девочки с огнестрельным ранением». По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как сообщает ТАСС, на месте работают самые опытные следователи и следователи-криминалисты. В настоящее время осуществляется комплекс действий, которые помогут установить все обстоятельства трагедии.

В декабре 2016 года в Краснодарском крае произошел аналогичный случай: 12-летний подросток застрелил свою шестилетнюю сестру.