В Саратовской области родители назвали ребенка именем спутника Земли
В Саратовской области новорожденная девочка получила имя Луна. Родители зарегистрировали ее в отделе ЗАГС в День космонавтики.
По словам родителей, регистрацию рождения дочери специально на 12 апреля они не планировали. «Видимо, так сошлись звезды», сказала РИА «Новости» пресс-секретарь управления по делам ЗАГС правительства области Юлия Скрипченко.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором чтении законопроект, который запрещает при регистрации имени ребенка использовать цифры, знаки препинания, нецензурные слова, должности и титулы.
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