В Саратовской области в результате ДТП погибли четверо взрослых и младенец

В Татищевском районе Саратовской области столкнулись автомобили Renault и «Волга». В результате ДТП погибли грудной ребенок, а также четверо взрослых.

Авария произошла на 250-ом километре трассы Саратов – Аткарск. По данным ГИБДД, водитель Renault не справился с управлением, и машина столкнулась с ехавшей навстречу «Волгой».

В отечественном автомобиле находилось пятеро человек. Трое из них, включая грудного ребенка, погибли на месте, а двое были срочно госпитализированы.

Как сообщил ТАСС начальник областной службы спасения Юрий Юрин, пассажирка «Волги» скончалась в больнице. Еще один человек находится в тяжелом состоянии.

В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что в результате столкновения также была задета «Газель», и на дорогу вылились бензин и масло.