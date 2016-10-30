В Саратовской области перевернулся пассажирский автобус
Автобус с пассажирами перевернулся на заснеженной трассе в Саратовской области. В результате происшествия пострадали 14 человек.
– На заснеженной трассе водитель автобуса не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась. По предварительной информации в результате ДТП пострадало 14 человек, – заявили в ГУ МВД по региону.
ДТП случилось в Татищевском районе региона возле села Садовка. В автобусе находилось 24 человека, известно, что у транспортного средства петербургские номерные знаки. На месте происшествия работают оперативные службы, сообщает "Интерфакс".
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