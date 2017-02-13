В саратовском минздраве предложили уравнять медиков с судьями

Минздрав Саратовской области предложил изменить статус медработников и приравнять их к сотрудникам судебной системы и правоохранительных органов.

В региональном минздраве также высказались за ужесточение наказания для лиц, виновных в нападении на медиков, вплоть до введение уголовной ответственности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу пресс-службы ведомства Александра Колоколова.

Поводом для инициативы послужил недавний инцидент с нападением на фельдшера скорой помощи. Медработник приехала по вызову, но вместо пациента по указанному адресу оказались пятеро мужчин, которые повели себя агрессивно. Женщине удалось спастись от них и вызвать полицию. Трое участников происшествия арестованы, еще двое проходят по делу в качестве свидетелей.

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