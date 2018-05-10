Саратовского клирика сослали в монастырь за непослушание

Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин 18 апреля направил на послушание в Свято-Никольский мужской монастырь клирика Cаратовской епархии, запрещенного им в служении.

Непослушник пробыл в монастыре менее месяца и был помилован после саратовским митрополитом. 7 мая он был реабилитирован.

Из текста распоряжения Митрополита Саратовского и Вольского Лонгина:

«Принимая во внимание Ваше раскаяние и просьбу о прощении, настоящим определением с Вас, запрещенного в священнослужении заштатного клирика Саратовской епархии иеромонаха Никиты (Сергеева), снимается запрещение в священнослужении, и благословляется Ваш переход на служение в Калачевскую и Палласовскую Епархию Волгоградской Митрополии Русской Православной Церкви с 07 мая 2018 года. В случае неустройства на служение в течение трех месяцев Вы запрещаетесь в священнослужении с правом подачи прошения о восстановлении в клире вверенной мне епархии или о продлении срока пребывания за штатом с правом перехода в другую епархию», сообщает «Общественное мнение. Саратов».

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