«Саратовским авиалиниям» посоветовали отказаться от полетов
Глава Росавиации Александр Нерадько порекомендовал гендиректору «Саратовских авиалиний» Алексею Вахромееву подать заявление об аннулировании сертификата эксплуатанта.
Письмо руководителя ведомства стало ответом на заявку компании о снятии ограничения на полеты, введенного после катастрофы Ан-148.
В Росавиации отметили, что компания безответственно относится к вопросам обеспечения безопасности полетов. Более того, даже к подаче заявки был продемонстрирован такой же подход, поскольку в нее был включен и разбившийся самолет, и его погибший экипаж.
В ведомстве рекомендуют «Саратовским авиалиниям» сосредоточиться исключительно на аэропортовой деятельности, сообщает «Интерфакс».
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