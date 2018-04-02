«Саратовским авиалиниям» посоветовали отказаться от полетов

Глава Росавиации Александр Нерадько порекомендовал гендиректору «Саратовских авиалиний» Алексею Вахромееву подать заявление об аннулировании сертификата эксплуатанта.

Письмо руководителя ведомства стало ответом на заявку компании о снятии ограничения на полеты, введенного после катастрофы Ан-148.

В Росавиации отметили, что компания безответственно относится к вопросам обеспечения безопасности полетов. Более того, даже к подаче заявки был продемонстрирован такой же подход, поскольку в нее был включен и разбившийся самолет, и его погибший экипаж.

В ведомстве рекомендуют «Саратовским авиалиниям» сосредоточиться исключительно на аэропортовой деятельности, сообщает «Интерфакс».