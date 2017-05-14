Саратовская область возглавила рейтинг регионов с комфортной городской средой

Лидером рейтинга среди регионов России с наиболее комфортной городской средой стала Саратовская область.

Об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. Он пояснил, что при составлении рейтинга учитывалась динамика развития области и реализуемые проекты, сообщают «Известия».

Чибис добавил, что Саратовская область набрала 35 баллов и заняла первое место.