Саратовская область возглавила рейтинг регионов с комфортной городской средой
Лидером рейтинга среди регионов России с наиболее комфортной городской средой стала Саратовская область.
Об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. Он пояснил, что при составлении рейтинга учитывалась динамика развития области и реализуемые проекты, сообщают «Известия».
Чибис добавил, что Саратовская область набрала 35 баллов и заняла первое место.
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