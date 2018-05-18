Саратовская губерния лишится летающих кораблей
Компания «Саратовские авиалинии» не исключает закрытия единственного в Саратовской области аэропорта.
17 мая 2018 года в адрес АО «Саратовские авиалинии» поступило письмо от начальника управления регулирования перевозок Росавиации Андрея Круглова о приостановке продаж авиабилетов с 30 мая 2018 года.
С 31 мая аэропорт в Саратове приостанавливает свою деятельность.
В случае окончательного закрытия авиакомпании «Саратовские авиалинии» вернут пассажирам средства за приобретенные авиабилеты, передает ТАСС.
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