Саратовская губерния лишится летающих кораблей

Компания «Саратовские авиалинии» не исключает закрытия единственного в Саратовской области аэропорта.

17 мая 2018 года в адрес АО «Саратовские авиалинии» поступило письмо от начальника управления регулирования перевозок Росавиации Андрея Круглова о приостановке продаж авиабилетов с 30 мая 2018 года.

С 31 мая аэропорт в Саратове приостанавливает свою деятельность.

В случае окончательного закрытия авиакомпании «Саратовские авиалинии» вернут пассажирам средства за приобретенные авиабилеты, передает ТАСС.