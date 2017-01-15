В ДТП под Саратовом погибли семь человек

Семь человек стали жертвами ДТП, произошедшего на 550-м километре автодороги Нижний Новгород – Саратов.

По данным правоохранительных органов, в ночь на воскресенье в районе села Тарумовка Петровского района столкнулись автомобиль Volvo с полуприцепом и минивэн Toyota. В результате водитель и шестеро пассажиров минивэна скончались от полученных травм.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб. Устанавливаются обстоятельства аварии и личности погибших. Согласно предварительным данным, столкновение произошло по вине водителя Volvo, сообщает РИА «Новости».