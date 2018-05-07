В Саратове частично обрушился пятиэтажный дом

В Саратове произошло частичное обрушение пятиэтажного жилого дома, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

По его словам, инцидент произошел в доме, расположенном по адресу: проспект Строителей, 27а.

«Произошло обрушение кирпичной кладки угла жилого дома с первого по пятый этажи», — сказал собеседник «РИА Новости».

Он уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.