В Саранске во время укладки труб погибли двое рабочих
В ходе работ по укладке труб на улице Ворошилова в Саранске обвалился грунт, что привело к гибели двоих человек.
Как сообщает телеканал «360», инцидент произошел 30 декабря. На место обрушения грунта прибыли спасатели, они начали разбор завалов.
В настоящее время тело одного из работников уже достали.
Ранее житель Краснодара был госпитализирован после того, как оказался под завалами стены сносимого дома.
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