В Саранске во время укладки труб погибли двое рабочих

В ходе работ по укладке труб на улице Ворошилова в Саранске обвалился грунт, что привело к гибели двоих человек.

Как сообщает телеканал «360», инцидент произошел 30 декабря. На место обрушения грунта прибыли спасатели, они начали разбор завалов.

В настоящее время тело одного из работников уже достали.

Ранее житель Краснодара был госпитализирован после того, как оказался под завалами стены сносимого дома.