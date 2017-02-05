Сапсониевский собор передали РПЦ

Торжественная церемония передачи Сапсониевского собора в Петербурге в ведение РПЦ состоялась в воскресенье, 5 февраля.

В 10.00 в соборе прошло богослужение, по окончании которого директор «Исакиевского собора» Николай Буров вручил ключи от храма настоятелю архимандриту Серафиму (Шкредю). Ранее Сапсониевский собор являлся частью этого государственного музея-памятника.

Архимандрит Серафим назвал сегодняшнее событие «историческим днем» и пообещал сохранить собор - сообщают РИА Новости.

10 января 2017 года губернатор Санкт-Петербурга заявил о решении передать Исакиевский собор РПЦ на 49 лет в безвозмездное пользование.