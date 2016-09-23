Саперы ЛНР ликвидировали склад боеприпасов

Сотрудники Службы пограничной охраны в ходе штатных оперативных мероприятий обнаружили склад боеприпасов у пограничной заставы «Дьяково». Склад был хорошо замаскирован и заминирован.

В ходе проведения операции бойцам Службы пограничной охраны самопровозглашенной Луганской народной республики совместно с саперами удалось успешно ликвидировать заминированный склад боеприпасов, сообщает издание «Народные новости» со ссылкой на СМИ.