Саперы ЛНР ликвидировали склад боеприпасов
Сотрудники Службы пограничной охраны в ходе штатных оперативных мероприятий обнаружили склад боеприпасов у пограничной заставы «Дьяково». Склад был хорошо замаскирован и заминирован.
В ходе проведения операции бойцам Службы пограничной охраны самопровозглашенной Луганской народной республики совместно с саперами удалось успешно ликвидировать заминированный склад боеприпасов, сообщает издание «Народные новости» со ссылкой на СМИ.
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