Санта Клаус отправляется в ежегодное кругосветное путешествие

Санта Клаус отправился в кругосветное путешествие в канун Рождества, отмечаемого католиками всего мира в ночь на 25 декабря, сообщает специальный сайт Объединенного командования воздушно-космической обороны североамериканского континента.

Как уточняется в материале, Санта Клаус уже запряг своих знаменитых оленей в сани, груженые подарками.

Санта Клаус и его помощник олененок Рудольф, как ожидается, отправятся в кругосветное путешествие с Северного полюса ориентировочно в 13:00 по московскому времени. Любой желающий сможет узнать их местоположение 24 декабря, посетив сайт http://www.noradsanta.org.

В этом году больше всего посланий Санта получил из Китая, Польши, Италии и Великобритании