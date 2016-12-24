Санта Клаус отправляется в ежегодное кругосветное путешествие
Санта Клаус отправился в кругосветное путешествие в канун Рождества, отмечаемого католиками всего мира в ночь на 25 декабря, сообщает специальный сайт Объединенного командования воздушно-космической обороны североамериканского континента.
Как уточняется в материале, Санта Клаус уже запряг своих знаменитых оленей в сани, груженые подарками.
Санта Клаус и его помощник олененок Рудольф, как ожидается, отправятся в кругосветное путешествие с Северного полюса ориентировочно в 13:00 по московскому времени. Любой желающий сможет узнать их местоположение 24 декабря, посетив сайт http://www.noradsanta.org.
В этом году больше всего посланий Санта получил из Китая, Польши, Италии и Великобритании
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