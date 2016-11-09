В санкционный список ЕС попали все депутаты Госдумы от Крыма
Совет Евросоюза обновил список лиц, которым запрещен въезд в страны сообщества. В их число вошли все депутаты Госдумы РФ от Крыма и Севастополя.
Речь идет о Руслане Бальбеке, Константине Бахареве, Андрее Козенко, Павле Шперове, Светлане Савченко и Дмитрие Белике, сообщает «Ридус» со ссылкой на Официальный журнал Евросоюза.
Ранее в санкционный список ЕС были включены Михаил Шеремет и Наталья Поклонская.
В общей сложности санкции Евросоюза распространяются на 146 граждан России.
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