В санкционный список ЕС попали все депутаты Госдумы от Крыма

Совет Евросоюза обновил список лиц, которым запрещен въезд в страны сообщества. В их число вошли все депутаты Госдумы РФ от Крыма и Севастополя.

Речь идет о Руслане Бальбеке, Константине Бахареве, Андрее Козенко, Павле Шперове, Светлане Савченко и Дмитрие Белике, сообщает «Ридус» со ссылкой на Официальный журнал Евросоюза.

Ранее в санкционный список ЕС были включены Михаил Шеремет и Наталья Поклонская.

В общей сложности санкции Евросоюза распространяются на 146 граждан России.