Суд санкционировал арест бывшего вице-губернатора Петербурга по делу о «Зенит Арене»

Решением Смольнинског районного суда Санкт-Петербурга бывший вице-губернатор Марат Оганесян, подозреваемый в хищении 50 миллионов рублей при строительстве стадиона «Зенит Арена», заключен под стражу сроком на два месяца, до 15 января 2017 года.

- Суд приходит к выводам, что ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подлежит удовлетворению. Избрать меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца, до 15 января, - цитирует ТАСС вердикт судьи Олеси Буланой.

По словам судьи, избрание иной меры пресечения в виде залога или домашнего ареста, на чем настаивала защита Оганесяна, невозможно.

Ранее сообщалось, что в ходе закрытого для СМИ разбирательства, подозреваемому в хищении бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга пришлось вызывать скорую помощь.

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