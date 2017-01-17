Санкции сплотили россиян вокруг Путина

Введенные против России санкции со стороны США и Европы лишь сплотили россиян вокруг президента страны Владимира Путина. Такое мнение высказал неофициальный советник избранного президента США Энтони Скарамуччи.

- Санкции в некотором роде имели обратный эффект из-за характера российских людей. Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить, — сказал Скарамуччи.

По его мнению, в сложившейся ситуации США следует отказаться от определенного стандарта во внутренней и внешней политике и сосредоточиться на борьбе с терроризмом и радикальным исламизмом, а также задуматься над увеличением зарплат рабочему классу и прочих внутренних проблемах.

Кроме того, представитель Трампа отметил, что в долгосрочной перспективе санкции могут быть болезненными, поэтому США их и используют.

Скарамуччи также выразил надежду на то, что у США и РФ еще будет возможность прийти к лучшему соглашению, подчеркнув, что Трамп испытывает большое уважение к российскому народу и русской культуре. Об этом сообщает газета «Известия».

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