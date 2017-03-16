Санкции против российских банков навредят Киеву

Санкции, введенные Украиной против российских банков, приведут к эффекту бумеранга не в интересах Киева, считает экс-министр финансов РФ, глава совета фонда ЦСР Алексей Кудрин.

По его словам, российские банки играют заметную роль для инвестиций, для финансирования финансовой системы Украины.

Кудрин также отметил, что это сохранит имидж нестабильной территории с незащищенными правами, что надолго уменьшит приток инвестиций на Украину. «Это сверхдорогие шаги в ущерб интересам Украины», — приводит «РИА Новости» слова Кудрина.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ, вводящий санкции сроком на один год против пяти работающих на Украине структур российских госбанков: Сбербанка, ВТБ, «БМ Банка», Проминвестбанка и VS Bank («дочка» Сбербанка).