Санкции ЕС против России зависят от позиции США

Позиция новой администрации президента США станет определяющей в вопросе продления Евросоюзом антироссийских санкций, заявил председатель Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

По его словам, имеющийся формат санкций будет сохранен до тех пор, пока избранный президент США Дональд Трамп не огласит официально свою позицию по данному вопросу.

На прошедшем саммите Евросоюза в Брюсселе было принято решение продлить введенные ранее против РФ санкции еще на полгода в соответствии с предложением президента Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель. Поскольку санкции действуют до конца января 2017 года, далее они будут автоматически продлены до конца июля 2017 года.

8 ноября в США прошли выборы президента. Победителем стал Дональд Трамп, который представляет республиканскую партию. Его инаугурация назначена на 20 января 2017 года, сообщают «Народные новости».