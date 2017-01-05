Санкции против РФ обошлись Европе в 17,6 млрд евро и 400 тысяч рабочих мест

Австрийский институт экономических исследований опубликовал доклад, согласно которому антироссийские санкции и последовавшие вслед за этим ответные ограничительные меры нанесли экономике 27 стран Евросоюза (без учета Хорватии) ущерб в размере 17,6 миллиарда евро и лишил 400 тысяч рабочих мест.

По расчетам экономистов, Австрия потеряла 550 миллионов евро и 7 тысяч рабочих мест, тогда как Германия недосчиталась 97 тысяч рабочих мест и более 6 миллиардов евро, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Der Standard.

Ущерб Франции составил 1,63 миллиарда евро, Польши - 1,36 миллиарда евро, Италии - 950 миллионов евро, Чехии - 760 миллионов евро.

Исследование проводилось по заказу министерства экономики Австрии и основывалось на данных официальной статистики за 2015 год.