Санкции ЕС на поставки топлива в Сирию ВКС РФ не касаются

Санкции Евросоюза на поставки топлива в Сирию не распространяются на действия ВКС России, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

- Действующие внутри Европейского союза интриги, ограничения и санкции на поставку топлива в Сирию авиагруппы ВКС, мягко говоря, не касаются, - заявил Конашенков, комментируя появившуюся ранее информацию о том, что российские танкеры, перевозящие авиационное топливо в Сирию через европейские порты, нарушают санкционный режим.

Конашенков также напомнил СМИ, что Россия не является членом Европейского союза.

Ранее некоторые СМИ сообщили о нарушении санкций российскими танкерами, доставившими авиационное топливо в Сирию с заходом в порты Греции и Кипра. Об этом сообщает ТВЦ.