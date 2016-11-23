Санкции ЕС на поставки топлива в Сирию ВКС РФ не касаются
Санкции Евросоюза на поставки топлива в Сирию не распространяются на действия ВКС России, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
- Действующие внутри Европейского союза интриги, ограничения и санкции на поставку топлива в Сирию авиагруппы ВКС, мягко говоря, не касаются, - заявил Конашенков, комментируя появившуюся ранее информацию о том, что российские танкеры, перевозящие авиационное топливо в Сирию через европейские порты, нарушают санкционный режим.
Конашенков также напомнил СМИ, что Россия не является членом Европейского союза.
Ранее некоторые СМИ сообщили о нарушении санкций российскими танкерами, доставившими авиационное топливо в Сирию с заходом в порты Греции и Кипра. Об этом сообщает ТВЦ.
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