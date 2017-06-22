Санкции США в отношении КНДР будут действовать еще год
Президент США Дональд Трамп принял решение о продлении санкций в отношении Северной Кореи еще на один год. Об этом глава государства уведомил Конгресс.
Ограничения были утверждены рядом указов предшественника Трампа Барака Обамы. В частности, речь идет о документах, ставшими ответами администрации США на производство КНДР ядерного топлива и уничтожение южнокорейского корабля. Кроме того, продлено действие указов о санкциях от 2011,2015 и 2016 годов, сообщает «Экономика сегодня».
Ранее глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон и представители властей Китая заявили о необходимости «полной денуклеаризации» Корейского полуострова.
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